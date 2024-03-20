“سعود الطبية” تنصح بعدم إجبار الأطفال على الصيام حال إصابتهم بأمراض مزمنة

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، مجموعة من النصائح لتعويد الأطفال على الصيام، مؤكدةً أهمية مراعاة عمرهم وقدراتهم الصحية.

وشددت المدينة على ضرورة البدء بتدريج الصيام مع التشجيع والتحفيز، من خلال تجربة الصوم لفترات قصيرة في البداية وزيادة هذه الفترات تدريجيًا بمرور الوقت.

كما أكدت أهمية أن يكون الصيام تجربة إيجابية ومشجعة للطفل، مع مراقبة صحته واستجابته لضمان عدم تأثره سلبًا.

وشددت مدينة الملك سعود الطبية على ضرورة أن يكون قرار الصيام قرارًا مشتركًا بين الطفل وأسرته بمشورة الطبيب، خاصةً في حال وجود أي قلق أو استفسارات بخصوص صحة الطفل.

كما حذرت من إجبار الطفل المصاب بمرض مزمن مثل فقر الدم أو السكر أو أمراض الكلى على الصيام، حيث يعرضه ذلك لخطر المضاعفات من هذه الأمراض، مشيرةً إلى ضرورة استشارة الطبيب بخصوص الجرعات الدوائية وتوقيتها.

ونصحت المدينة على تنويع الوجبات قبل بدء الصيام، وجعلها مغذية ولذيذة لتحفيز الطفل على تناولها. كما أوصت بإشراك الطفل في تحضير الوجبات الرئيسية والحلويات الخاصة بشهر رمضان، لزيادة اندماجه واستمتاعه بالتجربة.

وأشارت إلى أهمية تقديم الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، بين وجبات الإفطار والسحور، للمساعدة في إمداد الطفل بالطاقة والنشاط طوال النهار.

ولفتت المدينة إلى أفضلية ضبط نشاط الطفل أثناء ساعات الصيام، من خلال تخفيف الأنشطة البدنية التي تزيد من إحساسه بالعطش والجوع. كما نصحت بشغل فراغ الطفل بالأنشطة المفيدة مثل الألعاب المسلية الخفيفة وقراءة وحفظ القرآن الكريم.

وأخيرًا، أوصت مدينة الملك سعود الطبية باستخدام الأغذية التي تسبب الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة خلال وجبة السحور، مثل البقوليات وخبز القمح والخضراوات، مع التخفيف من الأغذية المالحة والحارة خلال وجبة السحور لأنها تزيد الإحساس بالعطش أثناء ساعات الصيام.