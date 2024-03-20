“تداول” تحتسب نسبة التذبذب لسهم “الخليجية العامة للتأمين” على أساس 14.02 ريال

أعلنت تداول السعودية، اليوم الأربعاء، عن احتساب نسبة تذبذب لسهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني على أساس سعر 14.02 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أمس الثلاثاء على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 14.02 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

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وأوضحت “تداول السعودية” أنه سيتم تعليق تداول سهم الشركة، بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم.

وتقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق التخفيض لسهم “الخليجية العامة للتأمين” في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غدًا الخميس.