رسميًا.. “طيران الرياض” تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

أعلنت شركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد المزود بأحدث التكنولوجيا الرقمية في صناعة الطيران، والتابع بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC. وهي المبادرة الأبرز لدعوة الشركات العالمية لاعتماد معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لتحقيق الأهداف الإنمائية المستديمة UNSG.

كعضو نشط في الميثاق، ستطبق “طيران الرياض” سياسات وإجراءات مستدامة تتوافق مع معايير المسؤولية الاجتماعية. بما في ذلك حقوق الإنسان والعمال، الاستدامة البيئية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى إصدار تقارير دورية تبين التقدم المحرز في هذه المجالات.

“طيران الرياض” تستعد لنشر أول تقرير لها عن الاستدامة قبل بدء عملياتها التجارية رسميًا في منتصف 2025. كجزء من مساعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية المستديمة السبعة عشر للأمم المتحدة SDGs، مع التزام بالعمل المتكامل مع الشركاء لتسريع التقدم نحو هذه الأهداف بحلول عام 2030.

الميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC. الذي أُطلق في العام 2000، يهدف إلى حث الشركات حول العالم على تطوير وتنفيذ والإفصاح عن سياسات تجارية مستدامة، وبصفتها عضوًا في الميثاق، ستستفيد “طيران الرياض” من مجموعة واسعة من الموارد والأدوات. التي ستدعم تحسين برامج التعليم والتدريب والتطوير المتعلقة بالاستدامة لفائدة موظفيها.