مانشيني: لا توجد خلافات مع أي لاعب.. والباب مفتوح للجميع

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الوطني عن آخر استعدادات الأخضر لملاقاة طاجيكستان غدًا الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال :” الانضباطية واحترام المواعيد هو الأساس الدائم في المنتخب السعودي ولم يتغير شي بالمعسكر الحالي من ناحية الانضباطية مقارنة بالمعسكر السابق”.

وتابع :” عيد المولد لاعب جيد ولديه هامش تطور.. والمنتخب الأولمبي لديه مشاركة مهمة بالفترة المقبلة لذا بتنسيق مباشر قررنا انضمامه للمنتخب الأولمبي”.

وواصل :” ليس لدي مشكلة مع أي لاعب .. وأبواب المنتخب مفتوحة لكل لاعب يرغب بتمثيل المنتخب”.

وأضاف :” من قبل كأس آسيا اعتقد انها مجموعة صعبة ولم يتغير شي بعد نهاية كأس آسيا .. وصحيح نحن نشعر ببعض الاحباط بعد كأس آسيا لان كننا نستحق الوصول لمراحل أبعد نظراً لأدائنا”.

وأكمل :” اللاعبين الحاليين هم الأفضل بالنسبة لي، وهم من يستطيعون تطبيق أفكاري على أرض الملعب، وأيضاً هناك لاعبين مميزين في الدوري السعودي، لكن هؤلاء اللاعبين هم خياري الحالي”.