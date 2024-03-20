موعد الظهور الأول لمبابي مع ريال مدريد

تحدثت بعض التقارير الصحفية عن موعد ظهور الفرنسي كيليان مبابي لأول مرة مع ريال مدريد في الموسم الجديد.

وأكدت شبكة “ESPN” الأمريكية، إن الظهور الأول لمبابي بقميص ريال مدريد قد يكون خلال كلاسيكو برشلونة فى شهر أغسطس المقبل، حيث يلتقي الريال مع غريمه التقليدي برشلونة فى الجولة التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025 بالولايات المتحدة الأمريكية

ويجهز ريال مدريد يجهز حفلا تاريخيا لتقديم مبابي أمام أعين الجماهير عقب الإعلان عن الصفقة بنهاية الموسم الحالي.

ويعتبر مبابي هدفا رئيسيا للفريق الملكي منذ صيف 2017، ولكنه قرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو.

ويتقابل الريال مع البارسا فى كلاسيكو ودي قبل بداية الموسم للعام الثالث على التوالي، علما بأن الفريق الكتالوني فاز (1-0) فى يوليو 2022، وبنتيجة (3-0) فى نفس الشهر من العام الماضي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن ريال مدريد سيواجه ميلان وبرشلونة وتشيلسي فى جولته التحضيرية الصيفية فى أمريكا قبل انطلاق الموسم المقبل (2024-2025).