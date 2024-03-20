مؤشر سوق الأسهم يتراجع بعد ارتفاع في 6 جلسات متتالية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسته اليوم الأربعاء، منخفضًا بعد ارتفاع استمر لـ 6 جلسات متتالية.

وانخفض مؤشر “تاسي” 64.67 نقطة ليغلق عند مستوى 12.739.33 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليار ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 353.3 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك” وسمو العقارية “سمو” والسعودية لصناعة الورق “صناعة الورق” والسعودية للتنمية الصناعية “صدق” الأكثر ارتفاعًا، بنسب تراوحت بين 9.96 إلى 5.49%.

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أما الشركات الأكثر انخفاضًا تصدرها شركات السعودية لأنابيب الصلب “أنابيب السعودية” وعناية السعودية للتأمين التعاوني “عناية” وسيكو السعودية ريت “سيكو السعودية ريت” وحلواني إخوان وتصنيع مواد التعبئة والتغليف “فيبكو” بين 7.83 إلى 4.44%.

مؤشر “نمو”

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر “نمو” مرتفعًا بنسبة 0.31%، بما يعادل 83.41 نقطة، صعدت به إلى مستوى 27.228.97 نقطة.