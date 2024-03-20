نيوم تعلن عن “تريام”.. وجهة للمغامرات واستكشاف الشواطئ الفيروزية

كشف مجلس إدارة نيوم يكشف عن “تريام” كوجهة سياحية مستحدثة، تستلهم روعتها من تلاقي البيئة الصحراوية بلؤلؤة بحيرات خليج العقبة ذات اللون الفيروزي، حيث تمتاز هذه الوجهة بتصميمها الرائد الذي يتخذ شكل جسر يصل بين جنبات البحيرة مع التزام راسخ بمعايير الاستدامة البيئية.

تزخر “تريام” بمنتجع فخم يحتوي على 250 غرفة، يقدم للزوار فرصة فريدة للراحة وإعادة الحيوية في أحضان الطبيعة، كما يجسد الجسر المميز للوجهة قنطرة تربط الشمال بالجنوب على ضفاف البحيرة، بالإضافة إلى ذلك يتمتع الفندق بإطلالات ساحرة على البحيرة والسماء والمشاهد الطبيعية، مع التزام بحماية هذه المشاهد الخلابة.

تبرز “تريام” بمشاهدها البصرية المذهلة مع مسبح طوله 450 مترًا وارتفاعه 36 مترًا، يوفر إطلالة خلابة على البحيرة والشعاب المرجانية ويمتد نظره إلى أفق البحر الهادئ.

تهدف “تريام” لخلق بيئة مثالية تشجع على المغامرة والاستكشاف، مع مجموعة من النشاطات المائية كالإبحار والغوص وغيرها من الرياضات، إضافة إلى أنشطة برية مثيرة. الزوار كذلك سيستمتعون بمرافق صحية ورياضية متقدمة ومطاعم عالية المستوى.

تُعد “تريام” دمجًا بين العمارة العصرية وجمال المنطقة الطبيعي، وتقع بالقرب من “ذا لاين”، مما يجعلها ترسي معايير جديدة للسياحة المستدامة وتقديم تجارب استثنائية للزوار.

تأتي هذه الخطوة عقب إعلان نيوم عن مجموعة من الوجهات السياحية الطبيعية المستدامة على ساحل العقبة، بما في ذلك “ليجا”، “إبيكون”، وغيرها.