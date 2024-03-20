الترخيص لـ “فرانكلين تمبلتون” لبدء نشاط إدارة استثمارات وتشغيل الصناديق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن تحقيق شركة فرانكلين تمبلتون المالية لجميع الشروط اللازمة لبدء أعمالها في مجالات إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وكذلك تقديم الاستشارات في ميدان الأوراق المالية.

يأتي هذا الترخيص بناء على القرار الصادر من مجلس الهيئة بتاريخ 06/01/1445هـ الموافق 24/07/2023م، وفقًا لأحكام نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ وتعليماته التفصيلية.

وتعد “فرانكلين تمبلتون” شركة قابضة متعددة الجنسيات، وهى من أكبر شركات إدارة الاستثمارات فى العالم بحجم أصول مدارة يتخطى 1.5 تريليون دولار، أما “T-ROWE” الأمريكية فهى تمتلك حجم أصول مدارة ضخم وصل إلى 1.59 تريليون دولار بنهاية 31 مايو الماضى.