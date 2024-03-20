3 مباريات مصيرية لكاسترو مع النصر

سيكون أمام فريق النصر بعض المباريات الحاسمة والمصيرية في دوري روشن والتي ستحدد مصير البرتغالي كاسترو مدرب الفريق.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة الموافق 29 مارس المقبل، حيث ستنطلق الجولة 25 من المسابقة.

وبالتالي سيشتعل الصراع مجددا بين الهلال والنصر، حيث يتصدر “الزعيم” الترتيب برصيد 68 نقطة، متفوقا على “العالمي” بفارق 12 نقطة.

المباراة الأولى عندما يحل ضيفا على ضمك، يوم الجمعة الموافق 5 أبريل، ضمن الجولة 27 من عمر المسابقة.

والثانية عندما يستضيف جاره ومنافسه الأول الهلال، يوم الخميس الموافق 16 مايو، في الأسبوع 32.

أما المباراة الثالثة، فستكون أمام الاتحاد في كلاسيكو الجولة الـ34 والأخيرة، يوم الإثنين 27 مايو.