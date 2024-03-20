صراع إنجليزي على ضم نجم النصر

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود بعض العروض لإيمريك لابورت لاعب فريق النصر من الدوري الإنجيزي.

ووفقاً لما ذكره الصحفي أكرم كونور، المختص بسوق انتقالات اللاعبين، فإن هناد عدة أندية من الدوري الإنجليزي، تخطط للتعاقد مع مدافع النصر إيمريك لابورت في فترة الانتقالات الصيفية.

إيمريك يمتد عقده مع العالمي حتى عام 2026، حيث أنه انتقل لصفوف الدوري السعودي، لمدة 3 سنوات قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

الجدير بالذكر، أن إيمريك شارك مع النصر في 19 مباراة في الدوري السعودي، وحصل على تقييم مشاركته 7.05 بحسب موقع “سوفا سكور” العالمي