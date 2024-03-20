وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الأمريكي في جدة

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جدة.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران التطورات في غزة والبحر الأحمر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لتكون الجولة السادسة له في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن بلينكن سيزور السعودية ومصر وسيلتقي بكبار القادة في البلدين.

وسيبحث بلينكن مع المسؤولين في مصر والسعودية سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى مناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.