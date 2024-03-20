مدرب طاجيكستان: المنتخب السعودي من أفضل منتخبات آسيا

أشاد الجورجي جيلا شيكلادزي، المدير الفني لمنتخب طاجيكستان، بمنافسه المنتخب السعودي، ووصفه بأنه أحد أفضل فرق آسيا، وذلك قبل مواجهة الفريقين غداً الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة طاجيكستان والسعودية، قال شيكلادزي: “المنتخب السعودي من أفضل منتخبات آسيا، لكننا استعددنا للمواجهة بشكل مميز، ونظمنا معسكراً إعدادياً في قطر خلال الأيام الماضية”.

وتابع المدرب الجورجي: “أشكر المدير الفني السابق بيتار سيغارت، الذي عملت مساعداً معه لمدة 10 أعوام واستفدت منه كثيراً، وهو الآن فضل الراحة بعد العمل الكبير الذي قدمه خلال المواسم الماضية مع الفريق”.

وأضاف شيكلادزي: “نطمح للتطور ونسعى للاستمرار بنفس الفلسفة من أجل تطوير الكرة الطاجيكية، إضافة إلى البحث عن اللاعبين الشباب للاستفادة من مستواهم خلال المباريات القارية والدولية المقبلة”.