مدافع طاجيكستان يُشيد بقدرات المنتخب السعودي

اعترف زوير جوريبايف، مدافع منتخب طاجيكستان، بأن فريقه يواجه تحدياً صعباً عندما يلتقي بالمنتخب السعودي غداً الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال جوريبايف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، “نحن نتابع الدوري السعودي للمحترفين ونعلم أن المنتخب السعودي يضم لاعبين مميزين في خط الهجوم مثل سالم الدوسري وعبد الرحمن غريب”.

وأضاف، “لعبتُ من قبل مع فريق استقلال دوشنبه ضد النصر هذا الموسم، لذلك استعد منتخب بلاده بشكل جيد قبل المواجهة”.

وأكد جوريبايف أن فريقه استعد في قطر خلال آخر 10 أيام، من أجل مواجهة المنتخب السعودي بأفضل طريقة ممكنة خلال مباراتي التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأشار مدافع منتخب طاجيكستان إلى أن فريقه معتاد على الصيام واللعب في هذا التوقيت، خصوصاً أن هناك متسعاً من الوقت بين وقت الإفطار ووقت المباراة، لذلك فإن هذا الأمر لن يؤثر عليهم بالسلب خلال المباراة أمام السعودية.

وختم جوريبايف قائلاً، “نحن نحترم المنتخب السعودي ونعلم أنه فريق قوي، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة”.