بلينكن يلتقي وزراء خارجية عرب في القاهرة غداً

يعقد وزراء خارجية دول عربية ومسؤول فلسطيني بارز، غداً الخميس، اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزير الأمريكي للسعي إلى وقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

ووفقًا لمذكرة من وزارة الخارجية المصرية، سيحضر بلينكن الاجتماع برفقة وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن، بالإضافة إلى وزيرة التعاون الدولي الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المقرر أن تقدم الدول العربية خططًا لحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقد أشارت مصادر أمنية مصرية إلى أنه من المتوقع تقديم خطط تركز على التسوية السياسية للأزمة.

وسيواصل بلينكن خلال زيارته المناقشات حول الترتيبات السياسية والأمنية وإعادة الإعمار في غزة بعد الصراع، وذلك في إطار جهود تحقيق سلام إقليمي دائم.

تأتي هذه المحادثات في ظل فشل المساعي السابقة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وكانت المحاولات الأخيرة قد توقفت بعد بداية شهر رمضان.