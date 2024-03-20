فيصل الغامدي: الأخضر جاهز لمواجهة طاجيكستان بدعم جماهيره

أكد لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، فيصل الغامدي، على جاهزية الأخضر لمواجهة طاجيكستان، غداً الخميس، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونقلت قنوات الكأس عن الغامدي قوله: “جاهزون لمواجهة طاجيكستان، والجميع لديه حماس كبير خلال الفترة الحالية، من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة النتائج الجيدة في التصفيات للعبور إلى النهائيات خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “ننتظر جماهيرنا من أجل مواجهة طاجيكستان القادمة في تصفيات كأس العالم، من أجل مؤازرة الأخضر لتحقيق تطلعاتهم وإسعادهم”.

وتُقام المباراة على ملعب الأول بارك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.