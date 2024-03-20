“المونيتور” الأمريكي: السعودية ستصبح أكبر مستثمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي

تعتزم السعودية إنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب مصادر مطلعة تحدثت حول الأمر لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وتتطلع المملكة إلى أن تصبح رائدة عالميًا في هذا مجال الذكاء الاصطناعي، لاسيما كونه مجال سريع النمو.

وعلق موقع “المونيتور” الأمريكي على تلك الخطوة، قائلا: “بصندوق بقيمة 40 مليار دولار، تتطلع المملكة إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وأكد الموقع الأمريكي أنه من شأن ذلك الصندوق أن يجعل الدولة الخليجية أكبر مستثمر في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه يساعدها على تحقيق رؤية “السعودية 2030” لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وأشار “المونيتور” إلى أن السعودية تخوض الآن منافسة مباشرة مع بعض أفضل أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم، بما في ذلك بريطانيا وكندا وأوروبا، رغم من أن القوتين العظميين العالميتين في مجال التكنولوجيا هما الصين وأمريكا.