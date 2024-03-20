آل عاتي لـ”الوئام”: حل الدولتين ووقف حرب غزة محور زيارة بلينكن للسعودية

الوئام – خاص

تعكس زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الحالية للسعودية، دلالات هامة في ظل الظرف الهام الذي تمر به المنطقة عبر مناقشة سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى مناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

الزيارة هامة

ومن جانبه قال المحلل السياسي مبارك آل عاتي ، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية هامة جدًا للمنطقة بأسرها نظرًا لتطور الأحداث التي تشهدها وبخاصة في غزة.

وأضاف “آل عاتي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الزيارة ستركز على سبل إيجاد حل عاجل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار حيث أنه هناك تقارب كبير في وجهات النظر السعودية الأمريكية حول أفضل حل لإنهاء الوضع المتأزم في غزة والقائم على سرعة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وقبل ذلك بكل تأكيد إدخال المساعدات الإنسانية فهذه هي الركائز الأساسية التي يقوم عليها الحل في غزة.

وتابع المحلل السياسي: “وأيضًا هناك تطورات ستشهدها القضية والتي تتمثل في إيجاد حل نهائي قابل للتطبيق قائم على حل الدولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية سيتم بحثها لاحقًا في حال انتهت الأوضاع في غزة يضاف إلى ذلك أن وجهات النظر الإسرائيلية والأمريكية وإن كان كل منهم مجبرا على التعامل مع الآخر إلا أن هناك خلافات بدأت تطفو على السطح بين بايدن وبين نتنياهو حيث يُريد ضمانات من إدارة الرئيس الأمريكي بعدم ملاحقته قضائياً حتى يعلن وقف إطلاق النار ما لم يحصل على هذه الضمانات فإن نتنياهو سيستمر في عملياته العدوانية على غزة وتحت مزاعم تصفية حماس”.

اتفاق سعودي أمريكي

وأوضح “آل عاتي” أن زيارة الوزير الأمريكي للسعودية من شأنها أن تثمر عن تبني وجهة نظر سعودية أمريكية لكي تصبح فيما بعد نواة لعمل دولي لإنهاء الأوضاع المتأزمة في غزة.