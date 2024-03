“يونوسات”: 35% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب الحرب وثلثهم دمر بالكامل

كشف مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية “يونوسات”، اليوم الخميس، عن حجم الضرر الذي لحق بقطاع غزة بسبب الحرب المتواصلة منذ 167 يومًا.

وقال “يونوسات” إن نحو 35% من مباني قطاع غزة تضررت، ما يمثل 88,868 مبنى، من بينها 31,198 مبنى دمر بالكامل، و16,908 مبانٍ أصيبت بأضرار جسيمة، و40,762 مبنى أصيب بأضرار متوسطة.

The United Nations Satellite Centre (UNOSAT) has released an updated assessment of the damage inflicted on buildings in the Gaza Strip.

35% of Gaza Strip Structures were damaged since the outburst of the conflict.

Read our latest press release: https://t.co/t33jLBJJ4Y pic.twitter.com/1lvR4Rw5Bz

— UNOSAT (@UNOSAT) March 21, 2024