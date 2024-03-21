“يونوسات”: 35% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب الحرب وثلثهم دمر بالكامل

كشف مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية “يونوسات”، اليوم الخميس، عن حجم الضرر الذي لحق بقطاع غزة بسبب الحرب المتواصلة منذ 167 يومًا.

وقال “يونوسات” إن نحو 35% من مباني قطاع غزة تضررت، ما يمثل 88,868 مبنى، من بينها 31,198 مبنى دمر بالكامل، و16,908 مبانٍ أصيبت بأضرار جسيمة، و40,762 مبنى أصيب بأضرار متوسطة.

The United Nations Satellite Centre (UNOSAT) has released an updated assessment of the damage inflicted on buildings in the Gaza Strip. 35% of Gaza Strip Structures were damaged since the outburst of the conflict. Read our latest press release: https://t.co/t33jLBJJ4Y pic.twitter.com/1lvR4Rw5Bz — UNOSAT (@UNOSAT) March 21, 2024

وأوضحت أن صور الأقمار الاصطناعية، أظهرت زيادة بنحو 20 ألف مبنى إضافي متضرر مقارنة بالتقييم السابق الذي أجري في يناير 2024.

ووفقًا لتحديث أصدره المركز عن الأضرار التي لحقت بالمباني في قطاع غزة والمستند إلى صور الأقمار الصناعية عالية الدقة تم جمعها في 29 فبراير الماضي، فإن محافظتي غزة وخان يونس شهدتا أكبر الخسائر.

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وتضرر 12,279 مبنى إضافيًا في خان يونس من بينها 6,663 مبنى حديثًا، وشهدت غزة تضرر 2,010 مبانٍ.

ووثق تحليل صور الأقمار الصناعية تضرر 121,400 وحدة سكنية من الصراع في قطاع غزة، إضافة إلى الدمار واسع النطاق وحاجة السكان الملحة إلى الدعم.

وأكد مركز يونوسات مواصلته لمراقبة الوضع عن كثب، والتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني والإنمائي لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لدعم جهود الاستجابة الفعالة.