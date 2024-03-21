غياب وغرامة مالية.. تعرف على عقوبة تشافي بعد طرده من مباراة أتلتيكو مدريد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، عن القرار الأخير بشأن عقوبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة بعد طرده من مباراة فريقه أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

وكان تشافي حصل على طرد في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، في بطولة الدوري الإسباني والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، بالجولة التاسعة والعشرين وحسمها البارسا لصالحهم بثلاثية نظيفة.

وحصل تشافي على طرد بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمة في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، ووصف المدرب بأن الطرد غير عادل.

وأعلنت اللجنة رفضها الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة، وقررت إيقاف تشافي مباراتين أمام لاس بالماس وقادش، بجانب تغريمه 600 يورو، وتغريم ناديه برشلونة 700 يورو أيضًا.

وبهذا سغيب المدرب عن مباراتي لاب بالماس والمحدد لها يوم 30 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، ومباراة قادش المقرر إقامتها يوم 13 أبريل القادم بالجولة الحادية والثلاثين.

وسيعود تشافي في مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو والذي سيقام على ملعب سانتياجو برنابيو والمحدد له يوم 21 أبريل المقبل، بالجولة الثانية والثلاثين.

ويتواجد برشلونة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه 64 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 19 مواجهة، وتعادل في 7 لقاءات، فيما تعرض البارسا للهزيمة في 3 مرات.

جدير بالذكر أن تشافي أعلن من قبل رحيله عن منصبه في نادي برشلونة، بنهاية الموسم الكروي الحالي، علمًا بأن المدرب تولى تدريب الفريق في شهر نوفمبر 2021.