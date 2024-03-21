الكرملين يهدد بالرد على خطط الاتحاد الأوروبي لشراء أسلحة لأوكرانيا بأموال روسية

هدد الكرملين، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي إذا استخدم أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة الخطوة، إن روسيا “ستستخدم كل الآليات القانونية الممكنة، المتاحة حاليا، والتي ستتاح في المستقبل”.

وأضاف بيسكوف “وفيما يخص المعاملة بالمثل، لن نرد بالمثل، بل سنختار أساليب مختلفة بما يتوافق مع مصالحنا الخاصة”.

وتأتي هذه التهديدات في خضم تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى دعم كييف في معركتها ضد القوات الروسية.

وأثار هذا الاقتراح غضب روسيا، التي اعتبرته “سرقة” لأموالها.

ولم يتضح بعد ما هي الإجراءات التي ستتخذها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن يصدر زعماء الاتحاد الأوروبي بيانًا في نهاية اجتماعهم اليوم، يوضحون فيه موقفهم من خطط تمويل تسليح أوكرانيا من أرباح الأصول الروسية المجمدة.

وتُعد هذه الخطوة اختبارًا هامًا للعلاقات بين روسيا والغرب، وتُشير إلى أن الحرب في أوكرانيا قد تُؤدي إلى تصعيد التوتر بين الجانبين في المستقبل.