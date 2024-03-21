إطلاق مشروع ثقافي لتحويل الأدب السعودي إلى قصص مصورة

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع شركة مانجا العربية مشروعًا طموحًا لتحويل خمس روايات سعودية بارزة إلى قصص مصورة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة الأدب السعودي على الساحة الثقافية، ونقل قصصنا وأدبنا إلى العالم بألوان وملامح تشبهنا، وتحمل تفاصيل أماكننا.

وأعلنت “مانجا العربية” في مؤتمر صحفي أمس عن تفاصيل المشروع، الذي يتضمن تحويل روايات “رسم العدم” للكاتب أشرف الفقيه، و”الرحالة” للكاتبة كنده جمبي، و”خواطر عابرة” للكاتب سلطان إياز، و”العوسج” للكاتبة الجوهرة الرمال، و”أعيش ذكرياتي بالمقلوب” للكاتبة غادة المرزوقي، إلى قصص مصورة.

وسيتم نشر جميع هذه الأعمال في مجلة مانجا العربية بنسختيها المطبوعة والرقمية، التي يتجاوز مجموع مستخدمي تطبيقاتها 7.5 مليون مستخدم حول العالم، بالإضافة لأكثر من 220 نقطة توزيع في العالم العربي لنسختها المطبوعة بمعدل يفوق 400 ألف نسخة شهريًا.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد علوان إلى أن الأعمال التي تم الإعلان عنها تلتقي فيها الطاقات التعبيرية والإبداعية لتشارك في تكوين ذاكرة أدبية وفنية سعودية.

وقال علوان: “بين السطور وفي الصور.. أعمال نسعى لإيصالها عالمياً والمنافسة بها دولياً في هذا المجال كجزء من الهوية الثقافية السعودية.”

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أهمية هذا المشروع في دعم وتمكين الأدب السعودي، وتعزيز مكانته على الساحة الثقافية.

ولفت بخاري إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية الشركة الإستراتيجية نحو تمكين الخيال ودعم وتطوير المحتوى الإبداعي العربي، وإيصاله إلى الشرائح الشابة والصاعدة حول العالم.

وتحدث الكُتاب عن أهمية هذه الخطوة من خلال التأثير الذي سيصنعه فن المانجا عربياً وعالمياً، مبدين سعادتهم بالدعم الذي يحظى به مجال الأدب والثقافة السعودية لتمكينهم من إيصال رسائلهم للقراء بأساليب وطرق حديثة.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المشتركة بين هيئة الأدب والنشر والترجمة وشركة مانجا العربية، لدعم الأعمال في قطاع النشر وتحويلها إلى صناعة مستدامة تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين والمتمثلة في تنمية قطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتمكين الخيال، وصناعة الأجيال.

ويُعد هذا المشروع قفزة ثقافية في تقديم الأدب السعودي بقوالب وأساليب مختلفة منها فن المانجا، ومؤشراً على التقدم المستمر في مجال الأدب والإبداع بالمملكة.