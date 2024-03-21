ضبط أكثر من 300 كيلو لحوم فاسدة في بريدة

ضبطت أمانة منطقة القصيم ممثلةً ببلدية الديرة الفرعية، ضمن الجولات الرقابية على المراكز الغذائية والصحية في وسط مدينة بريدة، أكثر من 300 كيلو من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام وإتلافها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين في ذلك.

وأكدت أمانة القصيم استمرار وتكثيف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك ، لضمان الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية وسلامة المنتجات الغذائية والصحية للاشتراطات الصحية ، وتفعيل مبادرة ممتثل للمنشآت لرفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.

وأشارت إلى توسيع جانب التوعية والرقابة، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة ، منوهةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها بالتواصل مع مركز البلاغات الموحد (940) لمعالجتها.