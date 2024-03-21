“أبشر” تتيح خدمة التبرع السريع لمنصة “إحسان”

أتاحت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، اعتبارًا من اليوم الخميس، خدمة التبرع السريع من خلال المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، عبر تطبيق “أبشر”.

وأشارت “أبشر” إلى أن الخدمة الجديدة ستمكن المواطنين والمقيمين من التبرّع بسهولة للحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية المعتمدة من منصة إحسان، وتشمل 6 فرص للتبرع وهي “زكاة المال، فرص عامة، وقف، العناية بالمساجد، ووقف إحسان”.

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وأوضحت أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول لتطبيق منصة “أبشر”، ثم اختيار التبرع مع “إحسان” من خدماتي، ثم اختيار أي من فرص التبرع المتاحة، ثم تحديد المبلغ المراد التبرّع به أو إدخال مبلغ آخر، وبعد ذلك إتمام التبرّع.

هذا وتأتي خدمة إتاحة التبرع السريع مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية لتعظيم أثر العمل الخيري، الذي ترعاه المملكة، وذلك من خلال الوسائل المعتمدة والآمنة.

وتحظى “إحسان” بدعم تقني من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وتشرف عليها 13 جهة حكومية، كما يشرف عليها لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.