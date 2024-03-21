احذر.. الجلوس لفترات طويلة خطر مميت يهدد صحتك

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، وصولاً إلى حالات الوفاة المبكرة.

شملت الدراسة 5856 امرأة تتراوح أعمارهن بين 63 و99 عامًا، وتم تتبعهن لمدة عقد من الزمن، حيث توفيت خلال هذه الفترة 1733 مشاركة.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، رصد الباحثون مقدار الوقت الذي قضته المشاركات جالسات، ووجدوا أن اللواتي جلسن أكثر من 11 ساعة يوميًا كانت لديهن نسبة أعلى بنسبة 57% للوفاة مقارنة باللواتي جلسن لأقل من تسع ساعات ونصف يوميًا.

وأظهرت الدراسة التي أجراها علماء في جامعة “كاليفورنيا” أن الجلوس لفترة تزيد عن 11 ساعة يوميًا قد يكون أكثر من اللازم، بينما تشير أبحاث أخرى إلى أن 7 ساعات فقط يوميًا قد تكون كافية.

بالإضافة إلى ذلك، توضح العديد من الدراسات أن الجلوس المتواصل لفترات تزيد عن 30 دقيقة يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وفقًا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية.

وأشار العلماء إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس الطويل.