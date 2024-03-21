إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بمطعم في القصيم

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الرياض
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فعاليات
معارض
21 - 22
مارس - مارس
لايف ستايل
12:00
27 - 29
مارس - مارس
معرض الدانه الخليجي
12:00
27 - 29
مارس - مارس
معرض الدانة الخليجي 2024
8:30PM _2:30AM
10 - 27
أبريل - أبريل
مهرجان سماء العلا 2024
8:AM -11:45PM
21 - 24
أبريل - أبريل
المعرض الدولي للمنتجات التجارية
DAYS
23 - 25
أبريل - أبريل
إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024
DAYS
23 - 25
أبريل - أبريل
ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة
DAYS
24 - 25
أبريل - أبريل
الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم
12:00
25
أبريل
المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية
12:00
29 - 30
أبريل - أبريل
المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024
8:AM -11:45PM
29 - 2
أبريل - نوفمبر
بوليڤارد وورلد
04:00 م - 12:00م
29 - 1
أبريل - مايو
قمة الضيافة المستقبلية
12:00
30 - 2
أبريل - مايو
أوتوميكانيكا الرياض
12:00
30 - 6
أبريل - مايو
معرض ركن تكوين
12:00
30 - 2
أبريل - مايو
المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل
12:00
30 - 2
أبريل - مايو
معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية
12:00
30 - 2
أبريل - مايو
المعرض السعودي لصناعة الأغذية
12:00
2 - 9
مايو - مايو
مهرجان أفلام السعودية 2024
8:AM -11:45PM
3 - 5
مايو - مايو
مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024
8:AM -11:45PM
6 - 9
مايو - مايو
المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024
8:AM -11:45PM
6 - 19
مايو - مايو
مهرجان الورد الطائفي 2024
8:AM -11:45PM
6 - 9
مايو - مايو
المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية
12:00
6 - 9
مايو - مايو
المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف
12:00
7 - 9
مايو - مايو
معرض الإضاءة والصوت
12:00
7 - 9
مايو - مايو
المعرض السعودي للتسلية والتشويق
12:00
11 - 16
مايو - مايو
المستقبل الذكي
12:00
11 - 13
مايو - مايو
معرض الذكاء الاصطناعي
12:00
12 - 14
مايو - مارس
معرض الأخشاب
12:00
13 - 15
مايو - مايو
ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني
12:00
13 - 15
مايو - مايو
مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة
12:00
13 - 18
مايو - مايو
ملتقى الجودة الدولي
12:00
13 - 15
مايو - مايو
معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024
12:00
14 - 17
مايو - مايو
المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري
12:00
16 - 18
مايو - مايو
المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي
12:00
20 - 24
مايو - مايو
معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024
8:AM -11:45PM
20 - 22
مايو - مايو
مؤتمر مستقبل الطيران
12:00
21 - 23
مايو - مايو
معرض الأغذيه السعودي
12:00
21 - 22
مايو - مايو
الملتقى العالمي للهيدروجين
12:00
23 - 25
مايو - مايو
جوانا الدولي للسيارات 4
12:00
26 - 28
مايو - مايو
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي
12:00
28 - 29
مايو - مايو
منتدى مستقبل السياحة
12:00
30
مايو
اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024
8:AM -11:45PM
4 - 7
يونيو - يونيو
المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها
12:00
25 - 27
يونيو - يونيو
معرض الخدمات اللوجستيه
12:00
10 - 11
يوليو - يوليو
المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل
Days
2 - 4
سبتمبر - سبتمبر
المعرض السعودي للأخشاب والمكائن
Days
2 - 4
سبتمبر - سبتمبر
ليرن
Days
3 - 5
سبتمبر - سبتمبر
هدايـات القرآن في بناء الإنسـان
Days
3 - 5
سبتمبر - سبتمبر
معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة
Days
9 - 11
سبتمبر - سبتمبر
معرض الميـاه العالمي
Days
9 - 11
سبتمبر - سبتمبر
البنية التحتية والمدن الذكية
Days
24 - 26
سبتمبر - سبتمبر
المعرض الســعودي لإدارة النفايـات
Days
24 - 26
سبتمبر - سبتمبر
المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات
Days
26 - 29
سبتمبر - سبتمبر
طلة
Days
8 - 10
أكتوبر - أكتوبر
معرض البناء الرياضي 2024
DAYS
8 - 10
أكتوبر - أكتوبر
المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024
DAYS
10 - 11
أكتوبر - أكتوبر
القمة العالمية لقادة العقار 2024
DAYS
28 - 30
أكتوبر - أكتوبر
المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024
DAYS
31 - 3
أكتوبر - نوفمبر
معرض سعودي أوتو شو 2024
DAYS
4 - 7
نوفمبر - نوفمبر
معرض البناء السعودي 2024
DAYS
4 - 7
نوفمبر - نوفمبر
معرض سعودي إلينكس 2024
DAYS
20 - 21
نوفمبر - نوفمبر
معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024
DAYS
5 - 14
ديسمبر - ديسمبر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024
8:AM -12:45PM
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فريق التحرير
21 مارس 2024
إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بمطعم في القصيم
محليات
أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حريق التهم مطعما بحي الريان في بريدة.
ونشرت مديرية الدفاع المدني
ببريدة صورا لإخماد الحريق الذي نتج عنه إصابة (3) أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
#الدفاع المدني
#حريق القصيم
#حريق بريدة
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مطعم
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الجمعة 8 مارس
6:00 م
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الجمعة 8 مارس
6:00 م
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الجمعة 8 مارس
9:00 م
:
السبت 9 مارس
6:00 م
:
السبت 9 مارس
9:00 م
:
السبت 9 مارس
6:00 م
2 : 3
الخميس 7 مارس
6:00 م
1 : 0
الخميس 7 مارس
6:00 م
1 : 3
الخميس 7 مارس
9:00 م
:
الإثنين 11 مارس
2:54 م
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