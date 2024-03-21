إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بمطعم في القصيم

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حريق التهم مطعما بحي الريان في بريدة.

ونشرت مديرية الدفاع المدني ببريدة صورا لإخماد الحريق الذي نتج عنه إصابة (3) أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.