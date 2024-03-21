ريال مدريد يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإسباني

يمتلك الدوري الإسباني العديد من النجوم اللامعة نظرًا لقوته حيث يعد من أفضل الدوريات الخمسة الكبرى في العالم.

ويتصدر ناديي ريال مدريد وبرشلونة قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في بطولة الدوري الإسباني، حيث نجح الناديين في ضم العديد من الصفقات الناجحة خلال الفترة الأخيرة.

وتصدر قائمة اللاعبين الاغلي أجرا في الدوري الإسباني ديفيد الابا لاعب ريال مدريد المنضم من نادي بايرن ميونخ الألماني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه 72 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز الملكي في 22 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة مرة واحدة فقط.

فيما يتواجد برشلونة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه 64 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 19 مواجهة، وتعادل في 7 لقاءات، فيما تعرض البارسا للهزيمة في 3 مرات.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة لاس بالماس والمحدد لها يوم 30 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، وبعدها مباراة قادش المقرر إقامتها يوم 13 أبريل القادم بالجولة الحادية والثلاثين، وسيغيب عنهما المدير الفني تشافي هيرنانديز بسبب العقوبة الموقعه عليه بعد تعرض للطر خلال مباراة الفريق الأحيرة.

وعلى الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها نادي برشلونة إلا أن القائمة شهدت تواجد لاعبين من صفوف الفريق وهم المهاجم ليفاندوفسكي وغندوغان لاعب السيتي السابق.

كما شهدت القائمة تواجد السلوفاني يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد ضمن اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإسباني، التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية.

اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإسباني:

1- ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد 1.880.000 مليون يورو.

2- ليفاندوفيسكي لاعب برشلونة 1.870.000 مليون يورو.

3- فينيسيوس لاعب ريال مدريد 1.670.000 مليون يورو.

4- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد 1.670.000 مليون يورو.

5- غوندوغان لاعب برشلونة 1,670,000 مليون يورو.

6- أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد 1,670,000 مليون يورو.