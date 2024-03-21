مقطع فيديو لصاحب أول رقاقة دماغية يلعب الشطرنج

في مقطع فيديو مفاجئ، كشفت شركة Neuralink المملوكة لإيلون ماسك عن أول مستخدم للشريحة الدماغية الحاسوبية الخاصة بها.

الشخص الذي ظهر في الفيديو هو نولاند أربو، البالغ من العمر 29 عامًا، ويعاني من الشلل الرباعي، زرع الجهاز كجزء من تجربة مستمرة لتقنية Neuralink، وقد أظهر مقطع الفيديو مهاراته في لعب الشطرنج عبر الإنترنت بشكل مذهل باستخدام الشريحة الدماغية الجديدة.

يعمل الجهاز عن طريق زرع شريحة في سطح الدماغ تحدد إشارات الدماغ وتحولها إلى أوامر يُمكن للكمبيوتر فهمها وتنفيذها.

وهذا النوع من التكنولوجيا، المعروف باسم واجهات الدماغ الحاسوبية (BCIs)، يعد تقدمًا هائلًا في مجال علم الأعصاب وتطبيقاته العملية.

وخلال البث المباشر، أظهر “أربو” كيف يمكنه التحكم في حركات الشطرنج عبر الإنترنت باستخدام أفكاره فقط، ووصف تجربته بأنها مثل استخدام قوة خارقة، مما يشير إلى قدرته على التحكم الدقيق والمتقدم باستخدام الجهاز.

ويأتي هذا التقدم التكنولوجي مع تحذيرات من بعض الخبراء حول الشفافية والأخلاقيات في استخدام تكنولوجيا الدماغ. ويُعتبر هذا النوع من التكنولوجيا مثيرًا للجدل نظرًا لقدرته على تعزيز القدرات البشرية بشكل مصطنع، وهو ما يتطلب مناقشات واسعة النطاق حول الأخلاقيات والضوابط المطلوبة.

ومن المتوقع أن تواصل Neuralink إصدار المزيد من المعلومات والتحديثات حول تطوراتها ونتائج التجارب البشرية المتعلقة بالجهاز.