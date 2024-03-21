قطر تهزم الكويت بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم

تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم.

وكانت هذه هي المباراة الرسمية الأولى التي يخوضها منتخب قطر عقب تتويجه الشهر الماضي للنسخة الثانية على التوالي بلقب كأس الأمم الآسيوية، التي أقيمت على ملاعبه.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح أكرم عفيف التسجيل لمنتخب قطر في الدقيقة 47، وأضاف زميله أحمد هشام الراوي الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وعاد عفيف لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للمنتخب القطري وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 86، لينصب نفسه بطلا للقاء.

بهذا الفوز، عزز منتخب قطر، الذي فاز في جميع لقاءاته الثلاثة في المجموعة، صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب الكويتي، الذي نال خسارته الثانية في المجموعة، عند 3 نقاط في المركز الثاني (مؤقتا)، بفارق الأهداف أمام منتخب الهند، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي يواجه مضيفه منتخب أفغانستان، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق اليوم، بنفس الجولة.