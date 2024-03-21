بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد بحقنة واحدة أسبوعيا

يُعدّ مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، حيث يُعاني منه أكثر من 463 مليون شخص.

ومؤخرا أعلنت شركة “Novo Nordisk” أن لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية قد تبنت رأيًا إيجابيًا، حيث أوصت بترخيص تسويق Awiqli (الاسم التجاري للأنسولين القاعدي icodec الذي يستخدم مرة واحدة أسبوعيًا) لعلاج مرض السكري لدى البالغين.

يعتمد الرأي الإيجابي لـ CHMP على نتائج برنامج التجارب السريرية، حيث حقق برنامج كوديك الأنسولين القاعدي مرة واحدة أسبوعيًا انخفاضًا فائقًا في نسبة السكر في الدم 1 (يتم قياسه من خلال التغير في نسبة HbA1c) ووقتًا فائقًا في النطاق 2 (الوقت الذي يقضيه ضمن نطاق السكر في الدم الموصى به)، مقارنة بالأنسولين القاعدي اليومي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين لم يعالجوا سابقًا بالأنسولين، كانت المعدلات الإجمالية الملحوظة لنقص السكر في الدم المهم سريريًا أو الشديد أقل من حدث واحد لكل مريض في سنة التعرض لكل من برنامج ترميز الأنسولين القاعدي ومقارناته مرة واحدة أسبوعيًا.

في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، أظهر برنامج ترميز الأنسولين القاعدي مرة واحدة أسبوعيًا عدم النقص في تقليل نسبة HbA1c مع معدل تقديري أعلى ذو دلالة إحصائية لنقص سكر الدم الشديد أو المهم سريريًا مقارنةً بالأنسولين degludec4.

في جميع أنحاء البرنامج، يبدو أن برنامج ترميز الأنسولين القاعدي الذي يتم تناوله مرة واحدة أسبوعيًا يتمتع بمظهر آمن ويمكن تحمله جيدًا.

وتتوقع شركة Novo Nordisk الحصول على ترخيص التسويق النهائي من المفوضية الأوروبية في غضون شهرين تقريبًا.