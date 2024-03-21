الاتحاد الآسيوي يختار أفضل لاعب في مباراة السعودية وطاجيكستان

واصل المنتخب الوطني عروضه المميزة وتحقيق الانتصار على طاجيكستان بهدف نظيف اليوم الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره طاجيكستان بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل هدف السعودية سالم الدوسري في الدقيقة 23، بعد تلقي تمريرة من مختار علي، ليسددها كرة أرضية رائعة داخل الشباك.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سالم الدوسري كأفضل لاعب في مباراة اليوم.