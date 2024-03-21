أول تعليق من مانشيني بعد الفوز على طاجيكستان

علق الإيطالي مانشيني المدير الفني للمنتخب الوطني على انتصار الأخضر أمام طاجيكستان بهدف نظيف في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال :”في حال كان الفريق منهك جسدياً طبيعي يعود إلى الخلف .. وأنا كنت أوجه الفريق بعدم العودة لان ممكن بثانية تخسر .. في مباراة كوريا الأمر مختلف كان هناك أكثر من 10 دقائق وقت بديل”

وتابع :”أنا أخطط على المباراتين وليس لمباراة اليوم فحسب.. لذا هناك بعض اللاعبين لم يشاركون اليوم ومن الممكن أن نراهم في المباراة المقبلة”

وواصل :”في الشوط الثاني قل الأداء البدني.. وذلك لدينا لاعبين لا يشاركون بشكل دائم مثل كنو وناصر.. ومن الطبيعي أن الاداء البدني يقل”.

وأكمل :”أعدينا لهذه المباراة في 3 أيام وطاجيكستان أعدوا لمدة اسبوعين.. وهم منتخب جيد ورأينا أداءهم في كأس آسيا.. وكانت لدينا فرص لتسجيل أهداف أكثر.. وهدفنا دائماً الأداء الجيد”.

وأضاف :”أشكر الجماهير على دعمهم الرائع اليوم.. واذا استمروا بهذا الدعم سنحقق الانتصارات دائماً.. كنا نعلم أنها مباراة صعبة خصوصا أنه تأتي بعد فترة توقف”.