سالم الدوسري: طموحي لا يتوقف.. وأحترم قرارات مانشيني

أعرب سالم الدوسري مهاجم المنتخب الوطني عن سعادته بالانتصار على طاجيكستان بهدف نظيف في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال :”الف مبروك لنا جميعاً على الانتصار.. وشكراً للجماهير على الحضور والدعم .. ومباراة صعبة وواجهنا فريق حضر لفترة أطول منا.. ولكن الأهم الانتصار ومواصلة الصدارة.. وستكون المباراة القادمة أصعب لان الأرضية «أنجيلة» وسنلعب بين جماهيرهم”.

وتابع :”قلة التدريبات مع المدرب مانشيني هي سبب مستوى اليوم، والمستوى سيكون أفضل مع الوقت ونحتاج وقفتكم ودعمكم بالفترة المقبلة”.

وواصل :”أحترم قرارات المدرب .. وأنا شاركت بهذا المركز في كذا مباراة مع المنتخب أو النادي.. واليوم قدمت أداء جيد بهذا المركز”.

وأكمل :”اللاعب لابد يكون عنده الطموح والشغف.. ونصيحتي للاعبين اذا حققت إحدى طموحاتك لا تتوقف عندها.. ودائماً حافظ على تمارينك لتحقق أهدافك ويستمر مستواك في التطور”.