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فريق التحرير

22 مارس 2024

بعد 45 عامًا من مقتله.. الكشف عن قصة “منزوع الرأس” في بارينجتون هيلز الأمريكية

منوعات
بعد 45 عامًا من مقتله.. الكشف عن قصة “منزوع الرأس” في بارينجتون هيلز الأمريكية جوزيف كاليفا

في أغسطس 1979، عثر شاب كان يركب الخيل على بقايا رفات بشرية مقطعة، في قرية بارينجتون هيل على بعد حوالي 40 ميلًا (تقريبًا 64.37 كيلومتر) شمالي غرب شيكاغو. وجد الضباط الجثة مقطوعة الرأس، وقد احترق الجثمان بالكامل، بينما قُطع الرأس، وكان الذراعين مفقودتين.

هذه الأيام، وبعد 45 عامًا من الهوية المجهولة لصاحب الرأس المنزوعة، عُرفت قصته أخيرًا.

ما حدث في أغسطس 1979

“كان ذلك يوم الأحد” ، قال رئيس شرطة بارينجتون هيل السابق آل شولد، والذي كان داخل حديقة منزله في الوقت الذي تلقى فيه المكالمة لينتقل إلى موقع الحادث

“كان من الصعب التعرف على شيء واحد لأنه كان محترقًا.. لا يزال بإمكاني تذكر الرائحة. كان الجذع العلوي، ثم الجزء السفلي من الجذع ثم الساقين هناك ولكن لم تكن هناك أيدي أو رأس أو شيء من هذا القبيل. تم فحص المنطقة بأكملها لكننا لم نعثر عليها أبدًا”؛ قال “شولد”.

بينما بعد الفحص، قدر مكتب الفحص الطبي، أن الرجل كان يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا وطوله حوالي 5 أقدام و8 بوصات. “كان الأمر مثل، يا إلهي، لماذا، كيف يمكن لشخص ما أن يفعل ذلك بإنسان؟”؛ أضاف “شولد”.

 

بحثت الشرطة في ذلك الوقت في كل تقارير الأشخاص المفقودين في محاولة للعثور على تطابق. لكنهم لم يعثروا على شيء.

أظهرت المقالات الإخبارية المدرجة في تحقيق شرطة بارينجتون هيلز أن هذا هو الجذع الخامس الذي تم العثور عليه في المقاطعة الذي وقعت بها الحادثة، على مدى 16 شهرًا. ومن بين الرفات الخمسة، لم يتم التعرف إلا على شخص واحد.

استمرت شرطة بارينجتون هيلز في العودة إلى صندوق أدلة ملئ بالأشياء التي تم جمعها في عام 1979.

من هو جوزيف كاليفا؟

لـ 45 عامًا، ظل صاحب هذه الرفات مجهولًا، لم تتمكن السلطات من تحديد هويته، حتى أرسلت شرطة بارينجتون هيلز العام الماضي أشياءً تحتوي على مواد وراثية إلى “أوثرام”، وهي شركة أنساب وراثية مقرها تكساس متخصصة في أعمال الحمض النووي الشرعي، لتتكشف تفاصيل القضية.

بعد أن نجح علماء الشركة في استخراج ما يكفي من الحمض النووي لبناء ملف جيني، قام علماء الأنساب الجينيون ببناء شجرة عائلة باستخدام قواعد البيانات الجينية مع ملفات تعريف عامة لتتبع أقارب الرجل. لم يمض وقت طويل، حتى رن هاتف “ليندا جريسيك”.

“كل ما قاله زوجي هو ‘إنه قسم شرطة بارينجتون هيلز’. شعرت بالبرد حينها من الخوف والقلق”؛ قالت “جريسيك” التي عرفت على الفور سبب الاتصال. تقول: “قلت على الفور للمحقق: لقد وجدتم أخي، أليس كذلك؟”.

قالت “جريسيك” إن عائلتها نشأت في شيكاغو وكان أخوها غير الشقيق، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، كان يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل في إدارة الشوارع والصرف الصحي في شيكاغو عندما اختفى في أغسطس 1979.

“إنه أمر مقلق للغاية.. اعتقدت أنني على ما يرام مع رحيله لكنني الآن أريد أن أعرف المزيد عما حدث له”؛ أضافت “جريسيك” في لقاء تلفزيوني.

وقد طلب محققو بارينجتون هيلز من أي شخص يعرف كاليفا ويتذكر أي شيء من الفترة الزمنية التي اختفى فيها الاتصال بهم للإبلاغ بأي تفاصيل.

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