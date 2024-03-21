“مليون مستفيد” حول العالم من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن عدد المستفيدين من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور بلغ أكثر من “مليون مستفيد” حول العالم، خلال العشر الأولى من شهر رمضان.

ويستهدف البرنامج 93 دولة و500 طن من التمور ستوزع بحسب التعداد السكاني للمسلمين، وهو برنامج موسمي ويهدف إلى تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إخوانه المسلمين في هذا الشهر الكريم لذلك يتم تدشين هذه البرامج.

البرنامج دشّنته وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المستهدفة.