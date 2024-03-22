الشرطة البرازيلية تلقي القبض على روبينيو

كشفت بعض التقارير الصحفية عن إلقاء القبض على النجم البرازيلي روبينيو.

وألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على روبينيو من منزله حيث يعيش رفقة عائلته لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 9 سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي في قضية تعود لعام 2013 بإيطاليا.

وبحسب النسخة البرازيلية لشبكة ESPN العالمية فإن روبينيو نقُل إلى مقر الشرطة الفيدرالية بالمدينة، ويخضع لفحص جنائي.

وسيخضع بعد ذلك لجلسة استماع للاحتجاز، حيث سيتم تحليل ظروف اعتقاله. وبعدها سيتم إرساله إلى السجن.

وأقرت محكمة العدل العليا في البرازيل الموافقة على إدانة روبينيو بتهمة الاغتصاب المرتكبة في إيطاليا وقضاء العقوبة في البرازيل بالسجن لمدة 9 سنوات، وفقا لما ورد في التقارير البرازيلية المختلفة.

وأعلنت المحكمة على ضرورة إلقاء القبض على روبينيو بشكل فوري، فيما سيكون لدفاع اللاعب الفرصة للاستئناف على الحُكم.