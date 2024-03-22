هل سيتم التحكم في عقول البشر عن طريق زراعة الشرائح؟.. الدكتور فيصل العتيبي يُجيب

أجاب الدكتور فيصل العتيبي، العالم المتخصص في علم المخ والأعصاب، عن سؤال حول مدى إمكانية التحكم في عقول البشر مستقبلاً عن طريق شرائح يتم زراعتها في أدمغتهم.

وقال العتيبي في لقاء ببرنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على قناة “روتانا خليجية”: “أتوقّع أن هذا الأمر محصور في الأبحاث حالياً، لكنه لا ينتقل لأن يكون لجميع الناس، ولكن في وقت من الأوقات في المستقبل سيكون هناك طلب لتحسين الذاكرة وتحسين الذكاء باستخدام هذه الأجهزة، عندما يتم إنتاج أجهزة معينة والتسويق لها”.

وأضاف: “ولكن لا نتوقّع أن يحدث هذا الآن، الآن كل شيء تحت التجربة العلمية هو مُقنن، لذا فإن وجود شرائح والتحكم في الناس من خلالها فلن يحدث الآن ولا حتى في المستقبل”.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور فيصل العتيبي أنه قريباً سيتم توفير تقنية برمجة أجهزة التحفيز الكهربائي المزروعة داخل جسم المرضى عن بُعد في مستشفى الملك فيصل التخصصي.