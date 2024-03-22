تراجع أسعار النفط وسط قوة الدولار

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، وسط احتمالات التوصل قريبا لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما قد يؤدي لزيادة الإمدادات العالمية، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الدولار وانخفاض إمدادات البنزين في الولايات المتحدة إلى تقويض التوقعات المرتبطة بالطلب.

‬وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 85.60 دولار للبرميل ب، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 80.88 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار، الذي يتناسب عكسيا مع أسعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري إلى تعزيز شهية المخاطرة. ويجعل ارتفاع الدولار النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حول العالم.