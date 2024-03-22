الدولار يواصل زخمه الصعودي وسط تباين سياسات البنوك المركزية العالمية

يشهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً للأسبوع الثاني على التوالي، حيث لم يؤثر رفع الفائدة في اليابان على تسجيل مكاسبه، في حين ألقى الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة بسويسرا الضوء على التباين بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه العالميين.

التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الصين أضافت إلى الضغوط السائدة على اليوان، الذي تراجع بشدة ليصل إلى أقل مستوى له في أربعة أشهر خلال التداول المحلي، مما استدعى تدخل البنوك الحكومية بسبب قلق المستثمرين.

في آخر الجلسات، وصلت العملة الصينية إلى 7.2254 يوان لكل دولار، وتبعتها العملات الأخرى في الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية.

كذلك، تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مسجلاً 1.0834 دولار، بانخفاض نسبته 0.5% على مدار الأسبوع.

وانخفض كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من 0.5%، ويبدو أنهما في طريقهما لتكبد خسائر لهذا الأسبوع.