فنلندا تعلن استئناف دعمها المالي لـ الأونروا بعد تعليق مؤقت

أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي اليوم الجمعة عن عزم بلاده استئناف الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ولم يُعلن عن موعد محدد لهذه الخطوة.

وأعلنت عدد من الدول الداعمة لـ “الأونروا” الاستئناف تدريجيًا في تقديم الدعم المالي لها، بعد توقف مؤقت في الدعم على خلفية اتهامات بمشاركة بعض موظفي الوكالة في أعمال عدائية ضد مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر المنصرم.

من المتوقع أن تنضم فنلندا إلى مجموعة الدول العائدة للتمويل وذلك بعد فترة توقف سابقة.

وقد سبقت فنلندا في هذا القرار أستراليا، التي أوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في منتصف الشهر الحالي عن استئناف بلادها للتمويل بعد فترة تعليق دامت لنحو شهرين.