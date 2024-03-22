المالية توافق على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

صدرت موافقة وزير المالية محمد الجدعان على النص النهائي للائحة التنفيذية لنظام جمع الزكاة للعام الهجري الحالي، الأمر الذي سيسهم في تبسيط عملية تحصيل الزكاة.

اللائحة تُقدم تفاصيل شاملة حول الإجراءات المرتبطة بجباية الزكاة، مما يعزز من سهولة التحصيل في مختلف قطاعات الأعمال ويعمل على تحسين مستويات الالتزام الذاتي بين الملزمين.

وينص القرار على أن العمل باللائحة سيبدأ مع السنوات المالية التي تنطلق اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ويشمل الإقرارات المالية التي يتوجب تقديمها في العام 2025، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.