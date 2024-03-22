بلينكن يصل تل أبيب لتباحث فرص إنهاء الحرب على غزة

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد وصل إلى تل أبيب لعقد جلسات تفاوض يُتوقع أن تكون مشحونة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وفقًا لصحيفة هارتس الإسرائيلية، يُعد وصول بلينكن إلى إسرائيل هو المرحلة النهائية من جولته العاجلة السادسة إلى المنطقة، التي بدأت على خلفية النزاع الدائر.

أعلن بلينكن عن نيته طرح بدائل للهجوم البري الذي تخطط إسرائيل لتنفيذه على رفح في جنوب قطاع غزة، خلال اجتماعاته مع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية.

من المقرر أيضًا أن يعقد بلينكن لقاءات مع أسر الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وكان بلينكن قد بحث مع القادة العرب في القاهرة يوم الخميس، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار والتطلعات المستقبلية لغزة في أعقاب الأزمة.