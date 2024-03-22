“سياحة الفضاء”.. السعودية تُحدث ثورة في المجال عالميًا

تخطط السعودية لإطلاق “سياحة الستراتوسفير” وهي تجربة ستوفر مغامرة مميزة لمحبي الفضاء.

وقالت مجلة “travel and tour world” العالمية إن الخطوة السعودية تهدف إلى إحداث ثورة في صناعة السياحة العالمية.

وتابعت: “من المقرر أن تصبح السعودية مركزًا للسياحة الفضائية، مما يوفر للمغامرين فرصة المغامرة في طبقة الستراتوسفير بحلول عام 2026”.

وأشارت إلى أن شركة “Halo Space” الرائدة في مجال السياحة الفضائية، ومقرها مدريد، تعمل على تنفيذ الخطوة السعودية.

وأوضحت أن تكلفة الشخص الواحد لتجربة هذه المغامرة تبلغ نحو 164 ألف دولار.

وأضافت المجلة العالمية: “اختارت الشركة، المملكة، كواحدة من نقاط انطلاقها الرئيسية، حيث تمثل الرحلة التجريبية المقررة في يونيو إنجازاً هاماً”.

وأكدت أن تلك الرحلة التجريبية ستكون ستحصل على موافقة مشروطة من هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا في السعودية، كما أنها الرحلة السادسة لشركة Halo Space التي تصل إلى ارتفاع 32 كم فوق الأرض.

وقالت المجلة العالمية: “سيتم تنفيذ الرحلات إلى طبقة الستراتوسفير على متن منطاد فضائي مزود بكبسولة مضغوطة، مصممة لاستيعاب ثمانية ركاب وطيار، وتوفر هذه الكبسولة، التي تتميز بنوافذها البانورامية الواسعة، رؤية 360 درجة للأرض، مما يجعل تجربة مذهلة”.

وأوضحت أن الخطة تشمل إطلاق رحلات بحلول عام ،2026 وتهدف إلى إطلاق 400 رحلة جوية سنوية بحلول عام 2029، على أن تستمر الرحلة الواحدة ما بين أربعة وست ساعات.

وأضافت: “إدخال مثل هذا النشاط المبتكر من السياحة في السعودية يتماشى مع طموحات المملكة الأوسع لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبيتها كوجهة سفر رائدة.. ولا يعمل ذلك على احتفاظ المملكة بالريادة في مجال السفر فقط، بل يعد يجذب موجة جديدة من السياح الدوليين المتحمسين لتلك المغامرة”