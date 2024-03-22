“سياحة الفضاء”.. السعودية تُحدث ثورة في المجال عالميًا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانه الخليجي

    12:00
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانة الخليجي 2024

    8:30PM _2:30AM
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

22 مارس 2024

“سياحة الفضاء”.. السعودية تُحدث ثورة في المجال عالميًا

منوعات
“سياحة الفضاء”.. السعودية تُحدث ثورة في المجال عالميًا

تخطط السعودية لإطلاق “سياحة الستراتوسفير” وهي تجربة ستوفر مغامرة مميزة لمحبي الفضاء.

وقالت مجلة “travel and tour world” العالمية إن الخطوة السعودية تهدف إلى إحداث ثورة في صناعة السياحة العالمية.

وتابعت: “من المقرر أن تصبح السعودية مركزًا للسياحة الفضائية، مما يوفر للمغامرين فرصة المغامرة في طبقة الستراتوسفير بحلول عام 2026”.

وأشارت إلى أن شركة “Halo Space” الرائدة في مجال السياحة الفضائية، ومقرها مدريد، تعمل على تنفيذ الخطوة السعودية.

وأوضحت أن تكلفة الشخص الواحد لتجربة هذه المغامرة تبلغ نحو 164 ألف دولار.

وأضافت المجلة العالمية: “اختارت الشركة، المملكة، كواحدة من نقاط انطلاقها الرئيسية، حيث تمثل الرحلة التجريبية المقررة في يونيو إنجازاً هاماً”.

وأكدت أن تلك الرحلة التجريبية ستكون ستحصل على موافقة مشروطة من هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا في السعودية، كما أنها الرحلة السادسة لشركة  Halo Space التي تصل إلى ارتفاع 32 كم فوق الأرض.

وقالت المجلة العالمية: “سيتم تنفيذ الرحلات إلى طبقة الستراتوسفير على متن منطاد فضائي مزود بكبسولة مضغوطة، مصممة لاستيعاب ثمانية ركاب وطيار، وتوفر هذه الكبسولة، التي تتميز بنوافذها البانورامية الواسعة، رؤية 360 درجة للأرض، مما يجعل تجربة مذهلة”.

وأوضحت أن الخطة تشمل إطلاق رحلات بحلول عام ،2026 وتهدف إلى إطلاق 400 رحلة جوية سنوية بحلول عام 2029، على أن تستمر الرحلة الواحدة ما بين أربعة وست ساعات.

وأضافت: “إدخال مثل هذا النشاط المبتكر من السياحة في السعودية يتماشى مع طموحات المملكة الأوسع لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبيتها كوجهة سفر رائدة.. ولا يعمل ذلك على احتفاظ المملكة بالريادة في مجال السفر فقط، بل يعد يجذب موجة جديدة من السياح الدوليين المتحمسين لتلك المغامرة”

Restaurant

إخترنا لك

مطعم باب التراث في أبها

مطعم باب التراث في أبها

مطعم
سيرك برجر

سيرك برجر

مطعم
مطعم برغر فيول

مطعم برغر فيول

مطعم
مطعم أرابيسك

مطعم أرابيسك

مطعم
مقهى ومتحف أجا وسلمى

مقهى ومتحف أجا وسلمى

مطعم
مطعم ومطبخ قيصر حائل للمأكولات الشعبية

مطعم ومطبخ قيصر حائل للمأكولات الشعبية

مطعم
مطعم مقلوبة

مطعم مقلوبة

مطعم
مطعم سهيل

مطعم سهيل

مطعم
مطعم شاميز

مطعم شاميز

مطعم
مطعم أسماك البحر الأحمر

مطعم أسماك البحر الأحمر

مطعم
RSL
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
6:00 م
Team 1
2 : 3
Team 2
الخميس 7 مارس
6:00 م
Team 1
1 : 0
Team 2
الخميس 7 مارس
6:00 م
Team 1
1 : 3
Team 2
الخميس 7 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
الإثنين 11 مارس
2:54 م
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: