أفضل أماكن للإفطار والسحور في الرياض وجدة ومكة

تُعد الخيام الرمضانية تقليدًا عريقًا في المملكة العربية السعودية، حيث تُقام في مختلف مدن المملكة خلال شهر رمضان المبارك. وتُقدم هذه الخيم تجربة مميزة للعائلات والأصدقاء للتجمع وتناول وجبات الإفطار والسحور في أجواء رمضانية دافئة.

تُقام الخيام الرمضانية في مختلف مدن المملكة، وتتنوع في أشكالها وأحجامها وخدماتها، وتتميز بأجوائها الرمضانية الدافئة، حيث تُزين بالزينة الرمضانية.

وتقدم العديد من الخيام الرمضانية خدمات متنوعة مثل: بوفيه مفتوح من الأطباق الرمضانية، وعروض ترفيهية، ومناطق مخصصة للأطفال، وتختلف أسعار الدخول والخدمات بين الخيام الرمضانية، لكن بشكل عام تُعد أسعارها مناسبة للجميع.

خيام رمضانية في الرياض:

خيمة رمضانية في فندق ماندارين أورينتال:

تُقدم تجربة مميزة مع بوفيه ضخم من الأطباق المحلية والعالمية.

خيمة رمضانية في الفورسيزونز الرياض:

تُعرف باسم “ملاذ رمضان” وتوفر عروضًا عائلية مميزة.

خيمة رمضان نارسيس في الرياض:

تُقدم مزيجًا من المأكولات الشرقية والغربية في أجواء فاخرة.

خيمة رمضان فوانيس الرياض:

تقع في فندق الفيصلية وتوفر أماكن مخصصة للأطفال والعديد من الخدمات.

خيام رمضانية في جدة:

خيمة رمضان الدكة:

تُقدم أجواءً تقليدية مع إطلالات ساحرة على كورنيش جدة.

خيمة رمضان المركاز:

تُنظم من قبل الهيئة العامة للترفيه وتوفر مأكولات من مختلف أنحاء العالم.

خيمة رمضان متنزه النخيل:

تُقدم تجربة فريدة مع أجواء رائعة ومميزة.

خيمة فندق موفنبيك التحلية:

تُقدم مزيجًا من الأطباق الغربية والشرقية في أجواء فاخرة.

خيام رمضانية في مكة:

مطعم الضيافة Al Deyafa:

يقع في فندق المروة ريحان أمام بوابة الملك عبد العزيز في أبراج البيت، يتميز بأجوائه الهادئة وتصميمه الجذاب، وهو مناسب للعائلات والشباب.

مطعم الواحة The Oasis:

يقع في فندق جبل عمر حياة ريجنسي ذو الـ 5 نجوم، يقدم وجبات إقليمية ومحلية بجانب مجموعة من المأكولات الغربية والآسيوية.

مطعم فيصل آباد:

يقع في شارع الهجرة، زمن أشهر المطاعم الشعبية التي تقدم وجبات الإفطار، يتميز بوجود قاعة خاصة للعوائل.