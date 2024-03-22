تقارير عالمية تحتفي بـ”منتزه دراجون بول” بالسعودية: مساحته ضعف “ديزني”

اهتمت الصحف العالمية، في تقاريرها الصادرة اليوم، بإعلان السعودية تدشين أول منتزه ترفيهي حول العالم مستوحى من سلسلة القصص المصورة والأفلام وألعاب الفيديو “دراجون بول”.

ويعد منتزه “دراجون بول” في السعودية جزء من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من العاصمة الرياض.

مجلة “Variety” الأمريكية

قالت مجلة ” Variety” الأمريكية إن إعلان السعودية الإعلان أول مدينة ملاهي “دراجون بول” في العالم لديها، جاء بعد أسابيع من وفاة أكيرا تورياما مؤلفة سلسلة القصص المصورة.

وأضافت: ” تزداد شعبية الأنيمي بشكل كبير في السعودية”، مشيرةً إلى ما أعلنته إحدى الشركات السعودية لإنتاج أفلام الإنيمي بأن نحو 13 مليون معجب بهذا النوع الياباني وحوالي 85 مليونًا في جميع أنحاء العالم العربي.

صحيفة “إندبندنت” البريطانية

في السياق ذاته، سلطة صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الضوء على تدشين السعودية لأول منتزه ترفيهي لـ”دراجون بول” حول العالم.

وأوضحت، في تقرير لها، إن المنتزه السعودي سيكون ضخمًا، مشيرةً إلى أنه يتضمن 7 مناطق جذب سياحي مستوحاة من سلسلة “دراجون بول” إلى جانب الفنادق والمطاعم.

صحيفة “The Straits Times” السنغافورية

من جانبها، قالت صحيفة ” The Straits Times” السنغافورية إن المنتزه السعودي يسمح للجماهير بأن يعيشوا مغامرة في قلب الحدث، وأن يجربوا رحلة شخصيات سلسلة القصص الشهيرة.

وأشارت إلى أن مشروع القدية السعودي مساحته ضخمة للغاية، قائلة: “يتم بناء مشروع القدية على موقع يزيد حجمه عن ضعف مساحة عالم ديزني في فلوريدا، ومن المخطط أن يشمل متنزه سيكس فلاجز الترفيهي أيضًا”.