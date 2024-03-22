الهلال يستعيد لاعبه المصاب في تدريبات اليوم

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاعبه المصاب في مران اليوم الجمعة، بعد العودة من الراحة السلبية التي منحها المدرب الفني للاعبين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 68 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 24 مباراة، حيث فاز الزعيم في 22 مباراة، وتعادل مباراتين ولم يخسر في أي مواجهة خلال البطولة.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الهلال يستعد رينان لودي عقب تجاوزه إصابة في الإصبع والتي حرمته من المشاركة في مباراة الزعيم ضمك والتي حسمها الفريق لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وأشارت إلى أن لودي اتبع برنامجًا لياقيًّا تأهيليًا ناجحًا خلال إجازة الأيام الخمسة التي منحها جورجي جيسوس المدير الفني للاعبي الفريقين، عقب الفراغ من مواجهة ضمك، والتي تتزامن مع فترة التوقف الدولي.

وأكدت أن تدريبات الهلال اليوم ستشهد انضمام عدد من لاعبي الفئات السنية بعد استدعائهم من قبل الجهاز الفني بقيادة جيسوس، من أجل إكمال نصاب التمارين، في ظل غياب حوالي 17 لاعبًا من أجل المشاركة مع منتخباتهم.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الشباب، والمحدد إقامتها يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.