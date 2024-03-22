حقيقة رحيل نجم الهلال إلى أوروبا

كشفت تقارير صحيفة عن حقيقة رحيل نجم الهلال سيرجي سافيتش إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأوروبا خلال الفترة القادمة.

وكان تقارير إسبانية أشارت إلى أن لاعب الهلال يرغب في العودة مرة آخرى لأوروبا، على الرغم من اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بضم لصفوفه من أجل الاستفادة من خدماته.

وبحسب التقارير فأن لاعب الهلال لا يرغب في مغادرة النادي، والانضمام لنادي باريس سان جيرمان أو أي نادي آخر في أوروبا.

وأكدت بأن اللاعب سعيد بتواجده داخل الهلال، ويرغب في استمرار مشواره مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وكان موقع fichajes فأن لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان، يرغب في ضم سافيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأكد بأن اللاعب الصربي يريد العودة للعب في أوروبا.

وكان سافيتش انضم لصفوف الهلال في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، وشارك مع الزعيم في 21 مباراة خلال الموسم الجاري، ونجح اللاعب الصربي في تسجيل 9 أهداف مع الأزرق.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 68 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 24 مباراة، حيث فاز الزعيم في 22 مباراة، وتعادل مباراتين ولم يخسر في أي مواجهة خلال البطولة.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الشباب، والمحدد إقامتها يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.