رسميًا.. الإعلان عن موعد مباراتي دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعة.

وقد تأهلت أندية الهلال والنصر والاتحاد والخليج إلى دور النصف النهائي بشكل رسمي؛ حيث سيتصارعون على حصد لقب هذه البطولة المرموقة.

في ربع النهائي، تجاوز الهلال نادي التعاون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما تغلب النصر على غريمه الشباب بخماسية مقابل اثنين.

من جانبه، حقق الاتحاد فوزا كبيرا (4-0) على الفيصلي، فيما فاز الخليج بصعوبة بنتيجة هدفين مقابل واحد على أبها؛ ليكون مفاجأة البطولة في هذه النسخة.

مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين:

الهلال والاتحاد:

ويلتقي الهلال مع الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الشهر القادم، وستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

النصر والخليج:

ويواجه النصر نظيره الخليج يوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في المباراة التي ستقام على ملعب الأول بارك.

وكان الهلال تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي، ليكون هذا الفوز هو الرابع للهلال في هذه النسخة من البطولة، حيث سبق له الفوز في الأعوام 2015، 2017، 2020، وآخرها عام 2023.