“هيئة العقار” تُعلن عن 8 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن 8 أحياء في مدينة “مكة المكرمة” ضمن المرحلة الخامسة من مراحل السجل العقاري، تضم 1336 قطعة عقارية، وذلك ابتداءً من 18 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 26 مايو 2024م، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م.

وتتضمن الأحياء المعلن عنها كلاً من: جزء من حي الصفوة، وجزء من حي دار السلام، وجزء من حي الهجرة، ومشروع ذاخر ويشمل حي الجميزة وحي ريع ذاخر، ومشروع مسار مكة القسم الأول ويشمل حي النزهة، وحي الرصيفة، ومشروع جبل عمر، ويشمل حي جرهم الشمالي، حيثُ أكّدت الهيئة أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير مُعتمدة، فيما سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية.

وأوضحت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية.

ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

يذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.

وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية، من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.