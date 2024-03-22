المسابقات تُعلن تعديل موعد 4 مباريات الجولة الثلاثين لدوري روشن

أعلنت إدارة المسابقات بالرابطة، عن تعديل موعد عدد من مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

وأوضح الحساب الرسمي لدوري روشن بأن سبب تعديل عدد من مباريات الجولة الثلاثين بعد صدور مواعيد مباريات دور نصف النهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لتقام في الفترة بين 30 أبريل إلى 1 مايو.

كما وافقت إدارة المسابقات بالرابطة على طلب نقل مباراة الجولة السابعة والعشرين بين فريقي الوحدة والأهلي من دوري روشن السعودي.

ونقلت إدارة المسابقات مباراة الأهلي والوحدة من ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

مواعيد المباريات الجديدة:

3 مايو 2024:

وتقرر أن تنطلق مباراتي أبها والاتحاد في مدينة أبها، ومباراة والاتفاق والفيحاء بمدينة الدمام في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الجمعة الموافق 3 مايو.

4 مايو 2024:

ستقام مباراة الطائي والخليج بمدينة حائل في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 4 مايو.

ومباراة النصر والوحدة بمدينة الرياض في الساعة التاسعة من مساء اليوم لذات اليوم.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 68 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 24 مباراة، حيث فاز الزعيم في 22 مباراة، وتعادل مباراتين ولم يخسر في أي مواجهة خلال بطولة دوري روشن.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الشباب، والمحدد إقامتها يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.