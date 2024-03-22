السفارة السعودية في روسيا تحذر رعاياها: لا تقتربوا من مركز “كروكس سيتي هول”

دعت السفارة السعودية في روسيا، رعاياها في موسكو إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد بالقرب من مركز “كروكس سيتي هول” الذي وقع فيه الحادث، والتواصل عند الضرورة.

وقالت في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”: “تأمل السفارة من جميع المواطنين السعوديين الموجودين في موسكو توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد بالقرب من مركز “كروكس سيتي هول” ، الذي وقع فيه الحادث، مع التقيد بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة لاسمح الله على الرقم +79175110815″.

,قُتل 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو بعدما اقتحمها عدد من المسلحين، بحسب السلطات الروسية التي نددت بـ”اعتداء إرهابي دام”.

وأعلن الأمن الروسي أنه “يبحث” عن المهاجمين الذين لم تُعرف دوافعهم على الفور. ولم يحدد الأمن ما إذا كان المشتبه بهم لا يزالون في المبنى حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.